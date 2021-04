Müsteerium: kuhu kadus valge koerakaka?

Juba 1990ndatest on märgata, et lemmikute väljaheited muutuvad rohkem sarnasteks neile, mida oleme harjunud inimeste kempsudes kohtama. Klassikaline kõva valge koerajunn on "vana kool"ning selle põhjuseks pole muu, kui koertele pakutava toidukvaliteedi muutus.

Tänapäevane koeratoit baseerub suuresti teraviljadel ning kaltsiumisisaldus selles on madalam. See annab ka roojale n-ö tervislikuma väljanägemise. Igal juhul: kui märkad, et su koera väljaheidetes on toimunud muutusi, on aeg loomaarstiga nõu pidada. Valge värvuse lisandumine võib viidata tõsisemale probleemile, näiteks parasiitidele.