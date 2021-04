Paksud hiired tulevad appi: närilistel katsetatav ravim aitab kõhnuda isegi dieeti pidamata

Rahvuslikus onkoloogiliste uuringute keskuses professor Nabil Djouderi juhtimisel läbi viidud uurimistöö tõestab, et paksud hiired kaotasid ravimi manustamisel 40 protsenti kehakaalust, jätkates sealjuures kaloririkaste toitude söömist. Samas paranes tänu ravimile nende ainevahetus. Ühtki kõrvaltoimet hiirtel ei täheldatud.

Teadlaste sõnul olid ravimit saanud, varem ülekaalulisuse käes kannatanud hiired tervete isenditega täpselt sama heas toonuses. Võtmesõnaks on molekul nimega IL-17A, mis mõjutab otseselt rasvapolstrit ja ainevahetuse toimimist - need omakorda on aga kõrgendatud riskiks näiteks vererõhu ja 2.tüüpi diabeedi puhul.