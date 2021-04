ARMSAD FOTOD | Üheksagrammine üllatusmuna: metsloomapäästjate kätte sattus seni teadmata tõust hiireke

Kui ühingu vabatahtlik Karina kohale jõudis, siis arvas ta esialgu, et leidlaps on surnud aga käte vahel soojenedes hakkas ta taas hingama ja liigutama.

Tegu on tõelise “üllatusmunaga”: mida suuremaks ta kasvab, seda selgemaks tema liik saab. Ilmselt on ta umbes kahe nädala vanune kaelushiire poeg.

Saabudes kaalus see pisike vaid 9 grammi ja tema silmad olid veel kinni.

Eile avas ta oma silmad ja hakkas maailma uudistama. Tegu on väga aktiivse tegelasega, keda on tema suuruse tõttu tõeliselt keeruline paigal hoida, et lutitada ja pissitada. Hambad on tal juba suus, millega ta usinasti naksab, kui piisavalt kiiresti süüa ei anta.