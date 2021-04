Lõplik ei! California kohus tunnistas karusnahakeelu seaduslikuks

2020. aastal, mil keeld täielikult jõustus, kaebas Rahvusvaheline Karusnahaföderatsioon (International Fur Federation - IFF) kohtusse San Francisco linna ning sealse rahvatervise ametniku dr Grant Colfaxi. Kaubandusühendus, mis esindab karusnahatoodete müüjaid, karusloomakütte, disainereid ja jaemüüjaid 40 riigis, on alates 2020. aastast esitanud määruse takistamiseks kolm kaebuse parandusversiooni, mis kõik on kohtu poolt tagasi lükatud.

Viimati vaidlustas IFF määruse osa, mille kohaselt hakkab müügikeeld kehtima ka neile jaemüüjatele, kel on linnas füüsilised kauplused, kuid kes müüvad ja tarnivad karusnahku San Francisco tarbijatele linnavälisest asukohast (veebi teel). Karusnahaühendus soovis, et sellist müügiviisi ei keelustataks.

Linn kinnitas aga, et määrus kehtib kõigile ettevõtetele, kelle füüsiline asukoht on San Franciscos, hoolimata sellest, kas müük toimub füüsilises kaupluses või veebi teel. USA ringkonnakohtunik Richard Seeborg lisas, et keeldu ei kohaldata karusnahatoodete suhtes, mida toodetakse ja müüakse täielikult väljaspool osariiki.

Eelmise kaebuse puhul lükati tagasi IFF-i väide, mille kohaselt takistab müügikeeld põhiseadusevastaselt osariikide vahelist ja rahvusvahelist kaubandust. Kaubandusühendus lisas ka, et dekreedi tõttu kaotab karusnahatööstus aastas umbes 45 miljonit dollarit müügitulu. Kohus otsustas, et selline majanduslik kahju ei avalda kaubandusele märkimisväärset mõju.

USA ringkonnakohtunik Richard Seeborg kirjutas 9-leheküljelises otsuses, et ükski föderatsiooni kaebus ei ole veenev ning et föderatsioon on tsiteerinud määrust valikuliselt ja eksitavalt. Seeborg lisas, et kaubandusgrupi tõlgendused määrusest tooks kaasa tulemuse, mis rikuks seaduse eesmärki - takistada karusnaha müüki ja turustamist linna piires. Kaebust oli puuduste kõrvaldamiseks juba kolm korda muudetud ja tagasi lükatud, enne kui kohtuasi märtsis 2021 lõplikult suleti.