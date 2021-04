VIDEO | Üle noatera! Karjaküla farmist pärit rebane Remi pääses nülgimisest

Hiljuti teatas Eesti kunagine suurim karusloomafarm Karjakülas, et on loomadest tühi ning peatanud oma tegevuse. Enne seda õnnestus kogenud loomapäästjal Eino Roosioksal sellest farmist välja osta kolm rebast, kes vastasel juhul oleksid hukatud ja nülitud. Loomakaitseorganisatsioon Nähtamatud Loomad jäädvustas karusloomafarmist päästetud rebase Remi loo, kes naudib nüüd head elu koos teiste rebastega.

Eino tahab kõigile südamele panna, et karusloomafarmist päästetud rebase kasvatamine ei ole lihtne ülesanne. "Kindlasti ei soovita ma rebaste kodus pidamist igaühele. Tuleb arvestada, et rebaste õige looduslik toitumine peab paigas olema. Lisaks on see üsna kulukas. Samuti esineb neil pikaaegse aretamise ja halbade elutingimuste tõttu mitmeid tervisemuresid. See nõuab meeletult aega ja õigeid teadmisi," selgitab Eino.