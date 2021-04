Väljasõidud ja õueelu algamas: mida peaks sisaldama sinu lemmiklooma apteek?

Soe suvi on kohe-kohe käes ja soojal perioodil tuleb alati ette rohkem ringi reisimist. Tihtipeale on meiega huvitavaid paiku avastamas ka meie lemmikloomad. Mõnikord võtame nad lihtsalt maale vanaema juurde kaasa, kus nad saavad vabalt ringi trallitda ja mõnusat loomaelu elada või veedame hoopiski rohkem aega koduhoovis peesitades.

Kahjuks on meie lemmikud kohati nagu väikesed tobukesed ja võivad endale maadeavastusel liiga teha. Selleks oleks hea, kui igal loomaomanikul oleks olemas kodus/autos/reisikotis ka väike esmaabipakikene lemmikloomade jaoks juhul kui arstiabi on kaugel või koheselt ei ole võimalik kliinikusse pöörduda.

Lisaks tuleb kasuks, kui lemmikud on saanud regulaarselt sise-ja välisparasiiditõrjet. Kui loomale on varasemalt määratud ravi, siis võiks olla ka väike nimekiri sellest mida ja kui palju ta mingit ravimit saanud on või saama peab. Paneme ka südamele, et ravimite andmisel tuleb alati konsulteerida loomaarstiga. Ravimite valel manustamisel võite olukorda hoopis halvemaks muuta.