Teeme selgeks: millised parasiidid ohustuvad sinu lemmikut ning miks on regulaarne ussirohi vajalik

Veterinaari sõnul on aga mõned sümptomid, millele tasuks tähelepanu pöörata, näiteks seedimisprobleemid, oksendamine ja muutused looma väljaheites. Samuti käitumuslikud muutused nagu loidus, rahutus, kõhu ja päraku ümbruse tihe lakkumine. Kuna paljud loomade siseparasiidid on nakkavad ka inimesele, siis võikski see olla parim motivaator oma loomale regulaarset parasiiditõrjet teha ning alati väljas käies looma järelt koristada, et võimalikud parasiidid kodukeskkonda ei satuks.

Enamlevinumad siseparasiidid on solkmed, paelussid ja laiussid, kes kimbutavad meie lemmikuid, aga oluline on mõista, et meil on võimalik oma neljajalgseid nende eest kaitsta.

Solkmed

Ümarussid ehk nematoodid on käävjad, niitjad, silinderjad mõni millimeeter kuni paarkümmend sentimeetrit pikad ussid. Ümarussidest esineb meil peamiselt solkmeid. Täiskasvanud solge elab looma soolestikus ja muneb oma eluajal rohkem kui sada tuhat muna. Need munad, jõudes väljaheidetega väliskeskkonda, muutuvad sobivates tingimustes nakatamisvõimelisteks. Kuna loomad käivad õues ikka teiste loomade lõhnu mööda ja nuusivad teiste väljaheiteid, siis nii jõuavadki need nakatumisvõimelised munad teiste loomade organismi ja ring hakkab uuesti peale.

Vastsed rändavad peremeesorganismis kahjustades ka teisi kudesid. Sageli toimub ränne läbi kopsude ning põhjustab ka köha, aevastamist ja ninanõret. Kudedesse pidama jäädes võivad vastsed nakkusvõimelised olla pikka aega. Tugev nakkus võib olla ka surmav.

Nakkus võib levida ka inimestele, näiteks pinnase kaudu, mistõttu on eriti ohus väiksed lapsed, kes õues või liivakastis midagi suhu panna võivad. Hoolikalt tasub pesta puu- ning juurvilju.

Nakkus levib ka emalt kutsikatele ja võib seda teha juba tiinuse ajal. See on ka põhjus, miks noortele loomadele tuleb teha tihedat ning regulaarset parasiiditõrjet. Kuna kutsikate ja kassipoegade immuunsüsteem ei ole veel tugev ning välja arenenud, siis ilma parasiiditõrjeta võib olukord muutuda isegi eluohtlikuks.

Paelussid