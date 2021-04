Kuke kiremine häirib Pirita elanikke: vaata, millised tingimused kehtivad linnas lindude pidamisele

Tallinna linn koduloomade-lindude pidamist eraldi reguleerinud ei ole, kuid see ei tohi häirida teisi linlasi. „Tallinnas on kinnitatud koerte ja kasside pidamise kord, kuid kodulindude pidamist eraldi reguleeritud ei ole. Seega pole Tallinnas spetsiifilisi nõudeid või tingimusi kanapidamisele seatud, mistõttu soovitan lähtuda agri.ee lehel esitatud üldistest kanapidamisnõuetest. Kui need on täidetud, siis on elementaartasandil kõik korras. Kanapidamise juures häirib naabreid ennekõike häälitsemine ja sõnnikukäitlus. Öörahu ajal kuke hüsteeriline kiremine ilmselt kvalifitseerub rikkumisena. Suurem probleem on see, kui kanasõnnikut käideldakse kinnistul selliselt, et hais tungib naabri aeda. Omanik peab arvestama, et kanapidamine ei tohi häirida kaasinimesi,” võttis Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat asja kokku.