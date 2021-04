Ustav Murka valvaks meeleldi oma uue pere üle

Vaadake vaid neid sügavalt rohelisi silmi, need kuuluvad meie kallile Murkale. Millegipärast tunnevad paljud vajadust hoida Murkast võimalikult kaugele, sest tegemist on "kurja kassiga", nii hull aga olukord ei ole, sest Murka vabatahtlik on tema ilusat ja armastavat süda näinud.