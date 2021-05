ILSE BLOGI | Elu võimalikkusest COVIDi ja lähikontaktse kutsikaga

Lühidalt öeldes: minu sai see haigus nüüd kätte. Ma ei saa isegi kasutada sõna "paljukardetud", sest ma ei ole teda kartnud, vaid püüdnud lihtsalt teha kõik endast oleneva, et vältida seda nii endal kui teistel. Seda hämmastavam on muidugi, et kui kodukontori kõrvalt on su ainukesed käigud üle-tee-supermarketisse (teinekord koos Ilsega, oma käpad deson alati korralikult ära) või koeraga inimtühja metsa (samuti koos Ilsega, ilma desomata), juhtub see ometigi.

Ega see vist üllatusena ei tule, et kutsikas kodus vrd väikelaps kodus ja mingite kompromissideni vähemalt teatud vanuses on nendega keeruline jõuda. Mis kasu oleks verbaalsest loengust, et mul kõik kohad valutavad, kallis taks, ära talla, nügi, näksa, trambi mu jalgade peal ja sinu nunnud mänguasjad, mida sa mulle pidevalt kätte püüad suruda, ajavad samuti lõhki pea, mida ma õieti liigutada ei suuda? Kolme lapse emana tean, et kuidagiviisi peab selle perioodi üle elama ka siis, kui on tungiv soov kirstukaas seestpoolt kinni tõmmata.

Viiekuune taksikutsikas on üks ütlemata lõbus sell, kellel on absoluutselt kõik õigused jalutuskäikudeks ja metsajooksuks, tirimis- ja tagaajamismängudeks, söögiks ajal, kui isegi Facebooki toidupildid tekitavad soovi nende postitajale jala peale oksendada. Tunnistan, et ma pole Ilse peale karjunud, veel vähem löönud, aga torisenud nende haigusepäevade jooksul olen temaga küll.

Ma tean, et see on täiesti irratsionaalne. Ta ei saa aru ei toonist, tagamõttest ega sõnadest, kuid vahel on keeruline end tagasi hoida. Näiteks siis, kui ülima eneseületuse tulemusena hakkad siiski tegema telefoniintervjuud, mobiliseerides jõuga kõik oma kena ja viisaka inimese kombed, ja leiad selle käigus elutoa laualt taksi, kes on sinna roninud kõigi nelja käpaga ning retsib vaasi pandud sirelioksi. Ja sa ei saa ka mitte midagi teha, et teda takistada.