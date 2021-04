KURVAD FOTOD | Raietööd maksid oravapoegadele elu

Kuusalus leitud kolmest imetillukesest oravapojast jäi ellu vaid üks. Võib karta, et esmaspäeval Männi pargis alustatavad raietööd toovad samuti kaasa ohvreid, kuna raiumisele minevad männid on märgistatud ning nende hulgas ka ühe oravamamma pesapuu. "Miks ei austata pesitsusrahu?!" küsib ühing oma sotsiaalmeedia kontol.

Mustamäe Linnaosavalitsuse kinnitusel on pargi ümber kujundamise põhjuseks elukeskkonna rohelisemaks ja puuderikkamaks muutmine. "Rekonstrueerimise raames istutatakse sadu uusi puid ja tuhanded põõsad. Need pargialad, kus ehitustööd ei toimu, piiratakse kogu ehituse ajaks nõnda, et keegi ei pääse sinna lindude ja loomade rahu rikkuma. Kõrval toimuvate ehitustöödega üritatakse neid samuti võimalikult vähe segada. Neid puid, millele on väljastatud raieluba, kontrollitakse enne raie alustamist üle ning ühtegi puud, millel on pesa (ükskõik kas linnu- või oravapesa) ei võeta pesitsemise perioodil maha," kinnitab linnaosavalitsus.

Eesti Metsloomaühingut sellised vastused aga ei rahulda. "Isegi ükski väga kogenud jahimees ei leia puu kõrval seistes ja seda koputades orava pesa üles! Juba puude kontrollimine ning uuendamine segab pesarahu nii palju, et on oht poegade hülgamiseks. Rääkimata siis puude langetamisest läheduses, olgugi, et just sellel konkreetsel puul ei pruugi pesa olla!" kinnitab ühingu Järvamaa piirkonna juht Virge Võsujalg.