Korduma kippuvad küsimused: mida toovad kaasa uued loomapidamisnõuded?

Loomapidajad, kes tegelevad loomade ajutise pidamisega, näiteks loomapoed või hoiukodud ja varjupaigad, on nüüdsest kohustatud kõigist oma tegevuskohtadest teavitama kui ettevõtjad. Sama peavad tegema koerte ja kasside tulu saamise või omandiõiguse üleandmise eesmärgil teise riiki viimise ja toomisega tegelevad isikud. Loomatervise määruse kohaselt on ettevõtja isik, kes vastutab loomade eest, sealhulgas piiratud kestusega ajal, v.a lemmikloomapidajad ja veterinaararstid.

Loomapidajad peavad oma tegevusest teavitama. Kõige lihtsam on seda teha e-PRIA kaudu, kus pärast sisenemist ja esindatava valimist tuleb loomapidajal esitada majandustegevusteade (Registrid > Tegevuskohaga seotud taotlused ja teavitused > Alusta uut taotlus > Majandustegevusteade).

Majandustegevusteate peavad esitama nii eraisikutest loomapidajad kui ka juriidilised isikud, kuna tegemist on majandustegevusega. Juriidilised isikud saavad teateid edastada alates 28. aprillist 2021. a ja füüsilised isikud alates 26. maist 2021 a.

Nendel isikutel, kes tegelevad varjupaikadega ja kogumiskeskustega, kust koeri ja kasse viiakse teistesse riikidesse, on nüüdsest tegevusloakohustus. See tähendab, et tuleb esitada tegevusloa taotlus. Seda saab teha e-PRIA kaudu pärast e-PRIAsse sisenemist ja esindatava valimist (Registrid > Tegevuskohaga seotud taotlused ja teavitused > Alusta uut taotlus > Tegevusloa taotlus).