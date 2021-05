"Tahan seda beebinäoga kutsut!" Inimese kapriisid nõrgestavad süstemaatiliselt koeratõugude tervist

Maailma Väikeloomaarstide Organisatsiooni (WSAVA) lehelt leiab info, et tänapäeval on teada koertel 900 ja kassidel 200 pärilikku haigust ning geneetilist eelsoodumust.

Ühingu väitel kehtib inglise buldogide aretuseeskiri alates 1. jaanuarist 2017 ja sisaldab ka kohustuslikke terviseuuringuid koos üldfüüsilise testiga. Üldfüüsilise testi on edukalt läbinud ka mopse ja prantsuse buldoge. Aretuseeskirjade koostamine viimati nimetatud tõugudele on lähiajal plaanis. Aretussuund liigub ühingu väitel igati parema tervise ja suurema koormustaluvusega koerte suunas.

Inglise ja Prantsuse Buldogite tõuühing kinnitab aga, et hapnikupuudus on pigem müüt, kui igapäevaelu. "Lihtsalt koeralt ei saa nõuda rohkem, kui ta suudab. Välimuselt on nad tõelised hea tuju koerad, kelle toimetamist on tore jälgida (ilmekas nägu sealhulgas, aga mitte esmatähtis). Tervisemuresid ei esine rohkem kui teistel tõugudel," toonitab tõuühing. "Tömpkoonulised koerad sobivad suurepäraselt inimestele, kellele meeldib mõõdukas tempos läbitud jalutuskäik. Ratta kõrvale neid tõesti jooksma sundida ei saa ja metsajooksule kaasa võtta ei soovita."

Omanimelise loomakliiniku juht Tiina Toomet lausub, et tömpkoonuliste aretus on lausa loomakaitseteema. "Elu sellisel kujul - vähese hapnikuga - on loomale piinav. Hetkel on õnneks suund sinnapoole, et kasvatajad on probleemi suures osas teadvustanud ning kui ka tulevastel loomaomanikel aru pähe tuleb ja nad hakkavad nõudma mitte lihtsalt nunnu beebinäoga koeri, vaid ka terveid normaalsete hingamisteedega indiviide, siis venivad ninad vast aegapidi pikemaks," ütleb ta. "Mulle isiklikud need tõud väga meeldivad. Enamik neist on toreda iseloomuga perekoerad, aga väga kurb on vaadata neid niiviisi kannatamas."

Loomaarstide sõnul kannatavad tömpkoonulised tõud, näiteks buldogid ja mopsid sisuliselt kogu elu hapnikupuuduse käes, kuigi omanike meelest on nende norskamine nunnu. "Loom ei saa korralikult õhku kätte, mistõttu peame tema suu- ja ninaõõnt laiendama. See on küllalt raske ja vererohke operatsioon, sest pehmes suulaes asub palju veresooni," toob PetCity loomakliinikute tegevjuht Jürgen Mitt näite.

Ta ütleb, et viimastel aastatel on hakatud looma selliseid niinimetatud disaintõuge, kus omavahel paaritatakse kaht erinevat tõugu koera. "Ei oska hetkel kommenteerida, kas seda on tõsiselt teadlaste poolt uuritud, aga veterinaarpublikatsioonidest kõlab praegu läbi arvamus, et see ei pruugi häid tulemusi anda. Piltlikult öeldes, kui paaritame haigete puusadega koera nahahaigega, siis võime küll loota, et saame tervete puusade ja ilusa nahaga looma, aga võib minna ka vastupidi," arutleb ta.

"Krantsid võiksid ja peaksid olema selles suhtes tervemad, kuna nad enamasti valivad oma paarilise ise. Aga ma ei arva, et me peaksime minema tagasi aega, kus külakoerad kontrollimatult paaritusid. Isaks saab siis küll tavaliselt kõige tugevam (seega ka tervem) ja targem (pääses õigel ajal kodunt minema) ning julgem (ajas teise isased laiali) indiviid, aga kui nii kordub aastast aastasse, siis paaritab ta ka oma tütreid ja tütretütreid ning kõiki teisi lähisugulasi. Kui ta kannab mingit varjatud viga, siis ei lähegi kaua aega, kui see hakkab kõigi selle küla koerte juures välja lööma. Rääkimata muidugi sellest, et niisugune koerte isetegevus ei kuulu tänapäeva vastutustundliku koerapidamise juurde," selgitab Toomet.

Sageli nahahaigustega tegelev Toomet lisab, et kõik allergiad on arvatavalt pärilikud, aga seda ei ole siiani tõestatud konkreetse geeniga (geenidega). Samas on suur hulk haigusi, mille puhul on "süüdi olev" geen kindlaks tehtav.

Erinevusi on tema sõnul ka regiooniti. "Mingi aeg tagasi, kui tiibeti mastif oli väga populaarne, diagnoosisime me praktiliselt iga kuu nendel koertel kilpnäärme alatalitlust. Vesteldes kolleegidega teistest riikidest, selgus, et neil seda ei esine. Ilmselt oli siis Eestis mingi selle liini esindaja, kelle kaudu probleem levis."

Omad nõrgad kohad on enamikul tõugudest. "Cavalier King Charles spanjelitel esineb üsna laialdaselt haigust nimega süringomüeelia, mis avaldub närvisüsteemi häiretega ning südame klapirikkeid, shar peidel autoimmuunhaigust, mis tekitab vahelduvat palavikku, kuldsetele retriiveritel näiteks ihtüoosi, mis väljendub kuiva, kõõmendava nahana. Pärilike haiguste raamatus on mõnele tõule iseloomulikke haigusi mitu lehekülge, teisel tõul on vaid paar rida," räägib Tiina Toomet.

Nõutakse filmis nähtud koera

Jürgen Miti sõnul tuleneb ühe või teise tõu populaarsus sageli sellest, et neid on eksponeeritud filmides või reklaamides. "Viimasel ajal pole enam hea tava selliseid terviseprobleemidega tõuge propageerida," märgib ta. Tõule omastest nõrkustest nimetab veel näiteks takside selgrooprobleeme ja chihuahuade hapraid luid, mis lastega müramise käigus kergelt puruneda võivad. "Rohkem kui välimiku põhjal peaks inimene koera valides otsustama, kas talle sobib koera iseloom ja milliseid tingimusi on tal koerale pakkuda," rõhutab ta. "Hea kasvatuse korral on ka võimalik takse õpetada mitte hüppama ja endale liiga tegema."

Eesti Chihuahua Sõprade Liidu juht Krista Laanet märgib, et Eesti chihuahuadel ei esine tihti luumurde, kuna meil on lubatud omavahel paaritada ka pika- ja lühikarvalisi isendeid, et parandada selle väikesekasvulise koeratõu luustikku. "Muidugi on koer väga väikesekasvuline ja seetõttu ka on trauma korral tagajärjed raskemakujulised. Kui chihuahua saab piisavalt liikumiskoormust, kvaliteetset kuivtoitu, kodutoitu ja toortoitu, on tema luustik terve ja tugev," kinnitab ta.

Geneetilistest haigustest on chihuahuadel tema sõnul põhiliseks mureks põlve ristatisideme ülevenimine ja rebendid. Ristatisidemed asetsevad põlveliigese keskel, takistades sääreluu liikumist reieluu suhtes ette-taha suunas. Kui koer hakkab oma tagajalga tihti sirutusasendisse viima, tuleks ortopeedi poole pöörduda.

"Kui ristatiside on purunenud, hakkab koer lonkama. Kui side on osaliselt purunenud, siis esineb vahelduvat lonkamist, koormuse vähenendes ka lonkamine väheneb. Täieliku rebenemise puhul võib hakata koer valu tõttu püsivalt lonkama," kirjeldab Laanet ning lisab, et kui koera ühe põlve ristatiside on vigastunud, on väga suur tõenäosus, et see juhtub ka teise põlvega.