Tõtta appi! Härrasmees Dimitri ei soovi kliinikule võlgu jääda

Kogu selle aja, kui hoiukodu kiisut turgutas, oli ta igati eeskujulik. Dimitri ei kartnud midagi ning lasi igasugused vajalikud protseduurid endaga ära teha. Ta kannatas kõik härrasmehelikult ära. Kui kõik tundus ainult paremuse poole minevat, märkas tema hoiukodu, et kassikesel on suu läinud koledaks. Siis võeti ka sammud kohe kliiniku poole. Kliinikus selgus, et niigi palju läbi elanud Dimitril on suus haavandid. Asi muutus veelgi hullemaks ja peagi diagnoositi Dimal diabeet. Kassi veresuhkru näit oli normist üle kahe korra üle. Samuti pole kahjuks võimalik kassi hambaid päästa ja kõik hambad tuleb eemaldada.

Dimtri on väga tänulik abi eest raviarvete tasumisel.

Kliinikust koju sõites soetas hoiukodu kohe spetsiaalsed toidud, mida ta võib süüa. Kuid siiski on hetkeseis täbar, kuna selles samas hoiukodus on ka teisi kiisusid - tähendab, et eritoiduga ja ravimitega ühe kassi toitmine osutub keerukaks ja eraldada neid kiisusi kahjuks võimalik pole. Kassitoas peaks vanake puuris olema, mis omakorda tekitaks talle suurt stressi ja selle tõttu jälle tervise halvenemist. Liikumine on diabeediga kassidele väga oluline.