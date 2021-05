Kas saad aidata? Noored kassiemmed otsivad hoiukodusid, kus rahulikult poegi kasvatada

Praegu on kodujärjekorras nii kohe-kohe poegima hakkavad kui ka juba pojad ilmale toonud kassid.

Evelin on ilusa pruunitriibulise tiigrikasukaga kassiema, kes on iseloomult veidi arglik, aga hoiukodus muutuks kindlasti julgemaks. Evelinil on 5 last, keda ta sooviks mugavas kodukeskkonnas üles kasvatada.