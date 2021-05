VIDEO | Aita päästa ülekohtuselt kannataja - väikesekasvuline ketikoer!

Tema eesmärk on avada inimeste silmi ja ühel häälel ütelda, et see pole päris OK! "Võib-olla tõesti mõnel suurel koeral ekstreemsel juhul oleks see mõeldav ja vabandatav, aga palun aidake kaasa mõelda, miks taksi-mõõdus väikesed koerad peavad 24/7 õues keti otsas istuma!" lausub ta.