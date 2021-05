Kurb lõpp: väljasuremisohus linnud on unustanud oma laulu

Meelindlased elavad Austraalia kaguosas ning olid seal kunagi laialt levinud. Praeguseks on alles üksnes 300 isendit.

"Neid on nii vähe, et neil puudub võimalus teiste omasugustega läbi käia ja omandada seda, kuidas nende laul peaks kõlama," kinnitas lindude uurija dr Ross Crates Canberra Ülikoolist.

Teadlaste grupp uuris lindude käitumist ja tunnistas, et tegu on nõela otsimisega heinakuhjast - 300 säilinud isendit elavad maa-alal, mis on 10 korda suurem kui Ühendkuningriigid. Otsingute käigus leidsid nad järjest linde, kelle laul ei kõlanud ühegi liigi kombel, vaid meenutas segu erinevate linnuliikide omadest.