Võltsitud dokument võinuks looma elu lõpetada: Jordaania hulkurkass Lasso vajab abi, et pääseda koju Eestisse

„Kassi omanik tegi tegelikkuses omalt poolt kõik, et kass Eestisse jõuaks. Kuid kahjuks ei osatud arvestada, et Jordaanias kassi vaktsineerimisega ja dokumentidega tegelev veterinaar looma dokumendid võltsib. Nüüdseks on ka selge, et Lassole ei ole tegelikult marutaudivaktsiini tehtud," lisas ELS-i otsese abistamise juht Kaisa Kamm. Lasso on tagasi Jordaanias. Looma Eestisse toomiseks tuleb kogu protsess uuesti läbida ja ka tasuda. Kahjuks veterinaari poolse pettuse tõttu on looma edasi ja tagasi saatmine osutunud arvatust kulukamaks. Omanikel ei jätku piisavalt vahendeid, et kõik juba tehtud kulutused ja Lasso uuesti Eestisse saatmise eest tasuda. Kõik kokku läheb maksma umbes 6000 - 7000 eurot.