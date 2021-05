Kullerteenus nüüd ka lemmikutele: PetCity ja Wolt toovad loomatarbed koju kätte

Wolti kullerid kannavad tellitud lemmikloomatooted Tallinna piires laiali viiest PetCity poest: Rannamõisast , Laagrist, Nautica ja Tähesaju keskusest ning Viimsist. Kojukanne tagatakse 35 minuti jooksul. PetCity regioonijuhi Margit Villipi sõnul pole Tallinnas lemmikloomade eest hoolitsemine kunagi nii lihtne olnud. „Kui olete ise hõivatud, hoiate silma peal kaugõppel lapsel või pelgate kontakte avalikus ruumis, siis Woti kullerid toovad kõik lemmikloomale vajaliku poole tunniga kontaktivabalt otse teie ukse taha", lisas Villip. Kontaktivaba teenus käivitub esialgu Tallinna piirkonnas, kuid kõikjal eestis on avatud ka PetCity loomapoed- ja kliinikud ning töötab ka PetCity e-pood.

Wolt Baltikumi juhi Liis Ristali sõnul on lemmikloomatoodete kullerteenus ettevõtte jaoks Eestis esmakordne, kuid sarnased teenused on juba edukalt käivitatud mujal Euroopas.

„Liigume iga päevaga üha enam selles suunas, et inimene saab meie rakendusest tellida sisuliselt kõike. Meil on hea meel näha, et Eesti inimesed tulevad nende võimalustega kiiresti kaasa ja saavad nüüd Tallinna piires tellida ka lemmikloomatooteid," avaldas Wolt Baltikumi juht Liis Ristal.