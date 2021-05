Silmad lahti! Metsloomad kipuvad maikuus teedele õnnetusi põhjustama

„Mitte keegi meist ei soovi sattuda õnnetusse ega tekitada vigastusi metsloomale," sõnas Transpordiameti keskkonnatalituse juhataja Villu Lükk. „Seetõttu peame liiklejatena eriti hoolsad olema ja teele lähenevaid metsloomi märkama. Samuti on oluline meeles pidada, et kui metsloom ületab teed, võib temale järgneda ka teisi."

Mitmel pool üle Eesti on tarastatud teelõikudel loodud metsloomadele teeületuskohad, mis on varustatud hoiatava märgistusega. Mullu suvel avatud Kose -Võõbu neljarajalisel teelõigul hoiatab liiklejaid metsloomade eest Eestis esimene suurulukite tuvastussüsteem. Loomad pääsevad maanteed ületama kolmest samatasandilisest loomade ületuskohast ning nende lähenemise registreerivad spetsiaalsed andurid. Need edastavad info muutuva teabega liiklusmärkidele, mille kaudu piiratakse operatiivselt autode liikumiskiirust.

Transpordiameti keskkonnatalituse juhataja Villu Lükk paneb sõidukijuhtidele südamele, et muutuva teabega liiklusmärkide hoiatusi ja kiiruspiiranguid tõsiselt võetaks. „Meie liikluskaamerad on jäädvustanud mitmeid olukordi, kus loomad on ka tiheda liiklusega teed ületanud. Õnneks on autojuhid üldjuhul järginud liiklusmärke ja kiirust vähendanud, muidu võinuks tagajärjed olla kurvad."