Veel üks rikutud elu: kaelarihmaga kodus peetud ja tänavale visatud rebane peab uuesti metsikuks õppima

Metsikum kutsikas asustati kohe metsa elama. "On kahtlus, et neid on püütud kellegi poolt kodustada. Arvestades aga, et nad on lisaks oma armsusele ka kulukad üleval pidada - kutsikas on kõhn, mis viitab vähesele toidule - ja nende väljaheited haisevad väga tugevalt, visati nad lihtsalt kuskile metsaserva lootuses, et „küll ta hakkama saab"," kirjeldab ühing sotsiaalmeedias. "Kahjuks aga ei saa sellise loomuga kutsikas ilma inimese abita looduses hakkama."