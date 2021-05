3 koeratõugu, keda tõenäoliselt varsti enam ei kohta

Üha enam hindavad inimesed neljajalgseid sõpru puhtalt välimuse põhjal, lisaks tulevad mängu mugavusest lähtuvad tegurid: kui lihtne on koera hooldada, kui palju ta toodab lärmi ja mustust, kas ta on suuteline elama tubast elu.

Siin on 3 kunagi väga armastatud tõugu, kelle populaarsus lähiminevikus on märkimisväärselt langenud.

1.Vana-inglise lambakoer- see on siiani olnud üks Ühendkuningriikide sümbolkoeri. Viimastel aastatel ei sünni neid kodumaal aga rohkem kui umbes 300 kutsikat aastas. Sealse kennelklubi sõnul pole põhjus päriselt selge, kuid üheks tõenäoliseks põhjuseks on inimeste ümber paiknemine maakohtadest linna, samuti asjaolu, et see koeratõug tahab üsna põhjalikku karvahooldust.