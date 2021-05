FOTOD | Loomaaed on taas avatud: vaata, kuidas asukad külaliste vastuvõtuks valmistusid

Troopikamaja asukad harjusid vaikuse, rahu ja omaette olemisega niivõrd, et ei taha seda mitte kergelt käest anda. Üllatunud araraunapaar summutab külastajate juttu valje krääksatusi kuuldavale lastes või riputab end lakke ja uurib elu pea alaspidi.

Kuigi ilm on veel jahe, on kaamelid talvekarva maha ajamise juba ette võtnud: kes alustab näost, kel on kerekülg juba paljas.