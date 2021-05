FOTO | Kes see veel on? Austraalia koolis nähti hiiglaslikku ööliblikat

Koolimajas remonditöid tegevad mehed märkasid tiivulist, kes oli lausa 25 sentimeetrit pikk. Queenslandi muuseumi entomoloog Chris Lambkin selgitas, et selles piirkonnas on hiidliblikaid varemgi kohatud, kuid nii suuri ülimalt harva.

Nende elutsükkel on väga lühike, mistõttu on kurioosne, et isendil õnnestus niivõrd suureks kasvada. Enamjaolt jäävad ööliblikate mõõtmed 2,5 sentimeetri piiresse.