Uuring: kolmveerand tallinlastest on valmis lemmiklooma steriliseerima või kastreerima

2014. aastast alates on iga kolme aasta tagant tallinlaste seas läbi viidud küsitlus lemmikloomade kohta. Viimane uuring tehti aasta tagasi veebruaris ja märtsis. Tegu on väga olulise informatsiooniga, mis näitab, kuidas on lood lemmikloomade pidamisega Tallinnas, milline on tallinlaste teadlikkus ja hoiakud seoses lemmikloomade pidamisega ning kuidas ollakse rahul linna vastava valdkonna teenustega.

Tallinna Linnakantselei tellimusel teostas töö Eesti Uuringukeskus OÜ. Raportit küsitluse tulemusest uuris ja varjupaiga infoga seostas Varjupaikade MTÜ projektijuht Anneli Matsi, kelle teada on Tallinn ainuke omavalitsus Eestis, kes üldse sellist uuringut tellib.

Küsitluse läbiviimine ja osalejad

Eesti Uuringukeskus OÜ viis küsitluse läbi telefoni teel ja intervjuud toimusid kas eesti- või venekeelsena. Küsitluses osales 800 vastajat, kelle seas oli veidi rohkem naisi kui mehi. Nad elasid valdavalt kortermajas ja pooled vastanutest olid palgatöölised. Vanusegruppideks olid 15-26, 27-44, 45-59 ja 60+ ning nende vahel jagunesid vastajad enam-vähem võrdselt.

Lemmikloomade pidamisest ja kiibistamisest

Lemmikloomi on pooltes Tallinna peredes, mis on veidi rohkem kui 2017. aastal. Kõige rohkem lemmikuid elab eramajades Nõmmel (ligi 2/3) ja kõige harvemini peetakse lemmikloomi Mustamäel ja Lasnamäel.

Lemmikloomadena peetakse enamuses kasse (61%) ja koeri (39%). Üldiselt elab peres üks kass või üks koer. Kasside osakaal on jäänud samaks, kuid koete osakaal on viimase kolme aasta jooksul langenud. Teiste lemmikloomade pidamist esineb harva.

Tallinna Linnavalitsuse andmetel on koerte kiibistamine Tallinnas kohustuslik 2006. aastast ja kasside kiibistamine sai kohustuslikuks alles 2015. aastal. Küsitlusest selgus, et kassid ja koerad on enamasti mikrokiibiga märgistatud, kastreeritud või steriliseeritud ja kantud lemmikloomade registrisse.