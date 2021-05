Öötaevas varitseb rändlindu ootamatu oht

Käsitiivaliste seas on umbes 20 liiki, kelle saagiks on ka konnad, kalad ja linnud. Lindude söömisest on andmed küll napid, sest nahkhiired tegutsevad öösel ja jälgida ei ole neid lihtne. Küll aga teame, et näiteks Euroopas elav ja ka Eestis kohatava suurvidevlase (Nyctalus noctula) lähisugulase hiidvidevlase (Nyctalus lasiopterus) saagiks on langenud 31 linnuliiki.