Omakohus: Nõo elanik tappis hulkuva koera ammuga

Teataja sõnul on koerad hulkunud juba kaks aastat. Kohalikud püüdsid rääkida omanikuga, kuid tema koerte hulkumises probleemi ei näinud. Märtsis tegid elanikud ühispöördumise vallale. Vald käis omanikuga aprilli alguses rääkimas ja reegleid meelde tuletamas. Koerteomanik lubas vallale, et ei lase loomi enam hulkuma ja jalutab nendega vaid rihmas, kuid koerad hulkusid endiselt. „Kuna probleem ei lahenenud, pöördusid inimesed oma murega Seltsi poole. Aprilli keskel tegime vallale pöördumise, kus soovitasime teha koerte omanikule ettekirjutuse olukorra lõpetamiseks, sunniraha hoiatusega. Lisaks panime saadetud kirjas südamele, et lahtiselt jooksev koer satub varem või hiljem ise õnnetusse, põhjustab selle või tekitab vigastuse teisele inimesele või loomale. Lisaks pöördumisele andis vallale olukorra lahendamiseks nõu meie jurist," kommenteeris ELS-i otsese abistamise juht Kaisa Kamm.

Vastavalt seadusele on vallal kohustus tegeleda tema territooriumil hulkuvate loomadega. Hulkuvate loomade alla kuuluvad ka need loomad, kellel on omanik olemas, kuid kes jalutavad omapäi enda kodu territooriumilt väljas. Hulkuvatele loomadele tuleb järgi kutsuda varjupaik. Lisaks näeb ka Nõo valla oma eeskiri ette, et loomapidaja peab välistama koera ja kassi ärajooksmise ja inimestele või teistele loomadele kallaletungimise võimaluse ning kahju tekitamise.