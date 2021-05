Nooruke pehme karvapall Annilis harjub inimeste ja paitustega

Annilisi hinnanguline sünniaeg on 10. september 2020 ehk ta on vähem kui aastane.

Väike lühitutvustus Annilisilt endalt: "Alati, kui ennast peeglist näen, siis esmapilgul ei oska isegi öelda, mis värvi ma olen, minus on nii valget, musta kui ka oranžikat pruuni värvi. Vaatamata mu värvidele olen ma ikka pehme karvapall, kes tahab tähelepanu ja hoolt. Praegusel hetkel olen inimeste suhtes veel arglik, aga seda seetõttu, et olen siin alles uus ja pole inimestega veel harjunud. Aga kui päris aus olla, siis arvan, et kuskil oma päris kodus võib tulla minust päris armas seltsiline, kui mulle seda aega anda! Äkki just sinu juures on minu päris kodu?