Lemmikloomatoit – kas tõesti „mida kallim, seda parem“? Söögi pealt koonerdamine võib kätte maksta raviarvetega

- määrav pole hind, vaid koostis.

- „poetoit“ katab küll põhivajadused, kuid pakub vähe lisaväärtust

- toidu arvelt koonerdamine võib tulla looma tervise ja veterinaariarvete hinnaga

Kuigi lemmikloomatoidul puuduvad ranged kvaliteedi klassifikatsioonid, võib kirjutamata reeglite põhjal need laias laastus kolmeks jagada - kõige odavam laiatarbe toit, keskmise hinnatasemega premium-toit ning kallima hinnaklassi super-premium loomatoit. Peamine erinevus seisnebki koostises - enamasti kipub ikka nii olema, et mida kallim toit, seda suurem on selles kvaliteetsete toitainete sisaldus.

Supermarketis müüdav toit ajab asja ära küll, aga...

Supermarketid ja toidupoed müüvad harilikult ainult odavama hinnaklassi laiatarbe kaupa, mis oma sisalduselt on suuresti taimepõhised. Nende valmistamisel kasutatakse peamiselt maisi, riisi ja nisu ning lihasisaldus on harva väga madal. „Sellised odavama hinnaklassi katab kindlasti looma põhivajadused ning nälga teie lemmik ei jää. Samas ei sisalda need toidud olulisi lisaaineid, mis täiendavalt toetaksid looma tervist, heaolu ja immuunsüsteemi," selgitab KIKA lemmikloomapoodide jaekaubanduse juht Ksenia German.

Keskmise hinnaklassi premium-toit on oma koostiselt juba toekam ning peaks sisaldama suuremas koguses loomset valku. Kõrgema hinnaklassi super-premium toidu erinevus väljendub lisaks hinnale ka selle koostises, mis on samuti lihapõhine, kuid sisaldab lisaks vitamiine, mineraale ning täiendavaid toitaineid. „Lisaks super-premiumile on turule tekkimas ka ultra-premium loomatoitude segment. Nende pakutav lisandväärtus on see, et need sisaldavad orgaanilisi nii-öelda supertoite nagu chia seemned, goji marjad, mustikad ja roheline tee," lisab Ksenia German.

Lemmikloomapoest leiab tõenäoliselt oma lemmikule sobivaima lahenduse