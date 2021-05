Aita ennetada näljahäda: loomatoitu ostes söödad varjupaikade kassipoegadel kõhud täis

Varjupaikade MTÜ, mis pakub oma kuues varjupaigas ulualust ligi pooltele Eestimaal uut kodu ootavatest kassidest, alustab juuni keskpaigani kestvat kampaaniat, millega kogutakse toitu just varjupaigakassidele. Kampaania partneriks on kvaliteetsete lemmikloomatoitude tootja Hill's, kes annetab iga 10 ostetud loomatoidu kilo pealt ühe kilo varjupaigaloomadele.

13. juunini kestva kampaania käigus kogutud loomatoit annetatakse Kasside Turvakodule ja Varjupaikade MTÜle. Kampaaniaga on liitunud 80 müügikohta üle Eesti ning kõik osalevad kliinikud, e-poed ja lemmikloomakauplused on leitavad veebiaadressil www.hills.ee/heategu . Annetuste kogus sõltub kõigis kampaanias osalevate müügikohtade kogumüügist - mida rohkem loomatoitu kampaania käigus ostetakse, seda rohkem saab Hill's omalt poolt varjupaigaloomi aidata.

2020. aastal kogus Hill's kõikides heategevusprojektides kokku üle poole tonni lemmikloomatoitu ning aastaks 2021 on planeeritud koguseid vähemalt kolm korda suurendada. Hill's on kassi- ja koeratoidu bränd, mis koondab kolme toidusarja. Lemmikloomakauplustes müüakse sarja Hill's Science Plan, ainult kliinikutes eksklusiivset sarja Hill's Vet Essentials ja Hill's Prescription Diet ravitoite, mis toetavad kasside ja koerte heaolu terviseprobleemide korral.

Kampaania kulgu saab jälgida sotsiaalmeedia aadressil: https://www.facebook.com/HillsPetNutritionEstonia



Miks on selline kampaania vajalik? Varjupaikade MTÜ üldjuht Triinu Priks räägib, et igal aastal vastu kevadet hakatakse varjupaikades südant valutama saabuva „kassipojahooaja" pärast. Igal aastal saab esitada sama küsimuse - kas tõesti mitte midagi ei muutu, sest kõik aina kordub ja kordub. Taas lähevad varjupaika saabuvate kasside numbrid lakke. Ikka veel liigub tänavatel vabakäigukasse ja kuna looduse kõige ürgsem tung on liigi säilitamine, otsivadki kassid endale kaaslasi, et järglasi saada. See on nende loomuomane käitumine ja seda ei saa neile pahaks panna.