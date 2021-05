Kassid iga päev toas ei trambi, politseinikele valmistavad rohkem muret lahtised loomad õues

Lääne prefektuuri Pärnumaa piirkonnapolitseinik Janek Saharenko kinnitab, et politsei on väga harva saanud väljakutseid seoses koduloomadega, kes rikuvad rahu. "Peamised väljakutsed, mis politsei saab, on seotud lahtiste koertega avalikus ruumis. Näiteks aiast lahti pääsenud koerad või ilma jalutusrihmata koerad on rünnanud tänaval nii inimesi kui ka jalutusrihma otsas olevaid koeri," selgitab ta. "Õnneks päädib suur osa nendest juhtumitest kergete kriimustustega või varalise kahjuga - koer on lõhkunud mõne riideeseme. Üksikutel juhtudel oleme saanud väljakutse seoses tänaval hulkuva koeraga, kelle tõttu kohalikud tänavale minna ei julge."