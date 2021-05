ILSE BLOGI | Kuidas kasvatada memmekast diivanipadjast ontlikku matkataksi?

Plaan A on siiski see, et Ilsest saaks seltsikoer, keda on võimalik kaasa võtta kõikjale, kus loomad vähegi lubatud on. Näitustel osalemine, nagu kasvataja tungivalt soovitab, võib samuti kõne alla tulla - kõik head ja tiitleid väärivad omadused sai Ilse vanematelt kaasa, ent ikka ja jälle: eeskätt on ta sõber ja pereliige. Järelikult tuleb tal meiesuguste nomaadide seltsis harjuda ka kõikvõimalike erinevate situatsioonide ja olenditega. Tegelikult on ta hulga plusspunkte juba ära teeninud. Koertetreener küll ütles, et mehe, laste ja koerte üle ei tohi ennatlikult rõõmustada, muidu keeravad nad raudselt mõne käki kokku, aga meil on siiani kõik valutult sujunud.