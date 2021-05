VAHVAD FOTOD | Siidikanade tibud õpetavad Pangapealse lasteaia mudilastele tunnetega toime tulemist

Alguses sirgusid linnupojad tibulas lambi all, möödunud nädalal lubati nad kanalasse. Sellelgi on pedagoogika seisukohast oluline tähtsus: lasteiarühmadele on koostatud graafikud, mille alusel kanalat koristada tuleb. Laste ülesannete hulka kuulub ka tibudele usside kaevamine. "Lapsed kaevavad usse. Tegid ise territooriumile ussila ja muudkui viivad maiuspalu," rõõmustab juhataja.

Tema sõnul tibupojad lapsi ei pelga - tegu on seltsivama linnutõuga kui tavalised kanad. Ka eristuvad nad siniste kõrvade, viie varba ja koheva sulestiku tõttu. "Nad on julged ja uudishimulikud, alati ootavad suhtlemist," ütleb Tammiste. Üks tibudest oli talle möödunud nädalal kabinetis ka töövarjuks.

Selle kohta, miks tibud ühel või teisel moel käituvad - mida nad omavahel jagavad ning mis näiteks teiste eest põgenevad, jagavad õpetajad olukordade kujunedes lastele eakohaseid selgitusi, aitamaks paremini mõista ka inimkäitumist. "Ka kanal on ju tunded. Hoolivuse õpetamine koos loomadega toime tulles on kindlasti vajalik. Oluline on maast madalast õpetada last märkama ja abistavat kätt pakkuma neile, kes seda hetkel vajavad," leiab juhataja otsuse läbinisti positiivse olevat.