Tihemetsas hukkus julmuri kuuli läbi juba teine kass

Eile hilisõhtul sai Loomapäästegrupp aga teate, et Tihemetsas liigub kass, kes on viletsas seisus ning veab üht jalga järele. Vabatahtlik Risto Täht sõidutas kassi Pärnusse kliinikusse, kust hommikul teatati, et looma elu päästa ei õnnestu: kuul oli pidama jäänud 12.rinnalüli lülimulku ehk selgrookanalisse. Nii tuligi kassil minna lasta.

Loomapäästegrupp hoiatab: "Tihemetsa kassiomanikud olgu aga valvsad - keegi teie naabritest vihkab te lemmikuid nii väga, et on valmis neid sandistama ja tapma. Antud kiisu on poole aasta jooksul juba teine, kes Tihemetsast kuulihaavaga leitud. Ka esimest kiisut ei saanud me päästa, sest kuul sisenes silmast ja ta sai otsa veel enne seda kui kliinikusse jõudis."