Chelsea sai uue naeratuse: Eesti loomaarst paigaldas esmakordselt koerale metallist hambakroonid

Feliveti loomaarst Edgar Tamp spetsialiseerub maailmas jõudsalt arenevale suunale - veterinaarstomatoloogiale, mis lahendab igipõliseid probleeme lemmikloomade suutervisega. Pärast mõningat mõtlemist ning koostööd Chelsea Kanadast pärit omanikega küpses ühine otsus: täiendada alalõua kulunud kihvasid metallkroonidega.

„Chelsale tegi karuteene tema lemmikmänguasi - kummist part, mida ta igal pool suus tassis. Ta isegi magas, part suus, nii et tal oli tekkinud hammaste kulumisprobleem," selgitas Edgar Tamp, kes põhjalikult erialase kirjanduse ette võttis ja üle käis. Uisapäisa otsust selline haruldane operatsioon sooritada ei langetatud.

„Oluline on ka looma üldtervis, kuna mitu protseduuri tuleb teha üldanesteesias. Seega tegime kõigepealt põhjaliku terviseülevaate, et kõik kulgeks turvaliselt. Ka laborist saime rohelise tule, et kroonid koera hambumust edaspidi mõjutama ei hakka," kirjeldas ta. Lisaks tuli korrigeerida looma igemeid, lihvida hambad, et kroonid sobiksid ning ette kroonide paigaldamist katta need ajutise materjaliga, et söömisel ja joomisel ebamugavustunnet ei tekiks. Nelja päeva pärast sai Chelsea uued kihvad suhu.

Kui loom märtsis uuesti kontrolli tuli, selgus kõigi asjaosaliste rõõmuks, et kroonid püsisid kenasti ega olnud põhjustanud ka ühtki tüsistust. Loomaarsti sõnul on kroonide paigaldamine üsna levinud Ameerika Ühendriikides, kus seda tehakse teenistuskoertele, kelle jaoks töö hammastega on eriti oluline. Tamp lisas, et sama protseduuri on võimalik kohaldada ka kassidele, kellel teadupoolest esineb hambaprobleeme eriti sageli. „Kõik sõltub patsiendi üldtervisest, sellest, kuidas ta narkoosi kannatab," märkis ta.

Lisaks hammaste kulumisele sobib kroonide paigaldamine ka traumade puhul või juhtudel, kui on hambaemaili kahjustus - kaasasündinud (hammaste arenguprobleemid) või elu jooksul omandatud (trauma, hammaste kulumine võõresemete liigsel närimisel). Chelseale oli varasemalt Kanadas teostatud ka juureravi. „Omanikud olid avatud kõigile võimalustele," kiitis veterinaar pere paindlikku suhtumist. Kuigi tegemist on üsna kalli protseduuriga, võtsid nad selle riski, sest näiteks plommid kipuvad koerte suudes kergesti lagunema või kaduma. Hambaarsti pojana nendib Tamp, et inimeste hambaravist on veterinaarstomatoloogiasse võimalik üle kanda nii mõndagi. Iseäranis puudutab see tema sõnul ravivõimalusi ja ravitehnikat.