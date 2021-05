FOTOD | Paabulinnud panid Harjumaal hoovist plagama

"Kui Eino, kes on üks Eesti Metsloomaühingu asutajaliikmetest, üle saja aasta puhkama läks, ei osanud ta sellist seiklust, mis tema kodus ja kodu lähistel lahti läks, oodatagi! Reede õhtul kirjutasid talle mitmed erinevad inimesed Arukülast, et tema paabulinde nähakse igal pool jalutamas. Eino õde käis tema kodus kontrollimas ja selgus, et pooled linnud on kuidagi vabaks saanud ja küla peale jalutama läinud," kirjeldab ühing.