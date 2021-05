Ka selle Ihastes ebanormaalsetes tingimustes peetud liigesehaige koera juhtum tekitas loomakaitsjate ja PTA vahel konflikti Eestimaa Loomakaitse Liit

Loomakaitseorganisatsioonide vabatahtlikel vajuvad käed üha sagedamini jõuetusest rippu - kui nemad registreerivad väärkohtlemisjuhtumi, kulub hiigelpikk aeg, et vastavad ametnikud seda lahendama asuksid. Nii on nad lausa avalikult kuulutanud, et sekkuvad omal käel, vaatamata sellele, et seadus ei luba.