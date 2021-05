FOTOD | Isolatsioon lõppenud! Kassikohviku vurrulised valmistuvad külaliste saabumiseks

"Kiisud on valmis jälle külastajatega kohtuma, arvan, et esimestel päevadel on nad kohe eriti rõõmsad ja uudishimulikud," kinnitab kohviku perenaine Helen Jõudna.

Et kiisudel vaatamata raskele ajale kõhud täis püsiksid, tulid appi kohviku senised kliendid. "Kliendid on vahepeal meid toetanud, kinkinud meie kiisudele süüa - toonud kohvikusse kohapeale ja ostnud virtuaalselt läbi Nurri e-poe-, ronimispuud ning ostnud ka kohviku kinkekaarte. Oleme siiski pidanud võtma veidi laenu, et viimased paar kuud toime tulla," kirjeldab Helen. "Kassikohviku külastajad tahavad just kohapeal kiisudega suhelda, nii et kaasamüük meil ei toimi. Ja õueala meil kiisudele ja külastajatele ka pole võimalik teha. Nii et ootame mai lõppu, et päriselt kohvik lahti teha."