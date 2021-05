Ühendkuningriikide õigusaktid tunnistavad loomad edaspidi tundevõimelisteks olenditeks

Loomade eestkoste organisatsioon Loomus tunnustab Ühendkuningriiki edumeelsete ja loomasõbralike sammude eest. „Kuigi inimesed mõistavad järjest paremini, et ka loomad on tundevõimelised olendid ning nad väärivad hoolt ja armastust, pole taoline mõttemuster seadusandluses veel eriti levinud. Rõõm on näha, et loomade väärtustamine saab aina rohkem kõlapinda nii meil kui ka mujal ning loodetavasti saame ka Eesti näitel peagi rääkida loomasõbralikest otsustest, sest juba juuni alguses peaks Riigikogu võtma vastu otsuse karusloomafarmide keelustamise osas," sõnas Loomuse kommunikatsioonijuht Annaliisa Post.