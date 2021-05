Kas saad aidata? Aknast välja visatud kassipoja operatsioonile kulub priske summa

Seal selgus, et Muurikul on küünarluu sissepoole ulatuv luumurd. See vajas kiiret sekkumist, seega uuris ortopeed kohe, kas MTÜ on nõus operatsiooniga, kui selle summa on 800 eurot. Hiljem vajab kassilaps ka lisavisiite veel umbes 70 euro eest. Otsustada oli vaja kiirelt, et oleks võimalik Muurik veel murtud käpale toetuma saada.

Vabatahtlikud võtsid selle riski, kõik läks hästi ja Muurik tunneb end juba mõnusalt, kuid tema operatsioon vajab tasumist. Pesaleidja palub abi, et see makstud saaks.