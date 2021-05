FOTOVÕISTLUS | Koerte moekaubamaja kutsub valima kõige lahedamat koera

Tänavuse konkursi teema on "Elu pärast karantiini." Konkursi eesmärk on näidata, kuidas tühisena näivad igapäevategevused, mille koroonapiirangute ajal pausile pidime panama, jälle palju rõõmu ja elevust toovad. Fotode esitamine konkursile on lõppenud ning kokku võtab võistlusest osa üle 80 ägeda koera. Mõned toredad näited konkursile esitatud fotodest:

Nüüd, kui kõik vahvad koerad on üles rivistatud, jääb üle vaid välja selgitada võitja. See on üks ütlemata keeruline ülesanne, kuna kõik konkursist osa võtvad koerad on ühtemoodi ägedad! Võitja valite teie!