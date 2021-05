Kui lemmikust saab sardell: omanik ei tunnista, et koera ülekaal on tema viga

3.SELJAPROBLEEMID Koerte ülekaalulisus on kergesti näha just koera seljast, jalgadele koguneb rasva raskemini. Seega, selg peab kandma kogu raskust, mis on kehasse kogutud. Erilise kehakujuga koertel (taks, basset jms) on niigi oht seljadiski nihkumiseks. Uuringust selgus veel, et need koerad, kel ülekilosid ei ole ja seljaoperatsiooni läbi teevad, taastuvad kergemini.

Kui ei tea, küsige oma loomaarstilt, kui palju kuts kaaluda võiks.

Seda ei saa võtta üks-ühele, et kui mul on isane buldog, siis ainuõige kaal on just SEE. Kehad on erinevad, tõud on erinevad, mured on lihtsalt sarnased, kui kutsu keha on suurem, kui see olema peaks.