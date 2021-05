Läänemaa merikotka pojad tappis ohtlik linnugripp

Surma põhjuse kindlaks teinud loomaarst Madis Leivitsa sõnul olid kotkapojad nakatunud agressiivse linnugripi tüvega, mida pole varem Eestis varem kohatud. H5N1 on ülimalt nakkav ja ohtlik lindude gripi tüvi, mille kohta on teada, et see on nakatanud ka imetajaid, sealhulgas inimesi.

Inimese soov kogeda loodust võimalikult lähedalt on loomuomane. Juba pikemat aega on üheks selliseks võimaluseks reaalajas pesakaamerad, mille abil saab häirimata kogeda rõõmusid ja muresid linnuperede kodudes. Teadlaste kinnitusel on looduskaameratel tegelikult oluliselt laiem funktsioon, aidates meil mõista loomade elu ja vajadusi looduses, mille läbi saame paremini koos eksisteerida ühises elukeskkonnas.

Matsalu rahvuspargis asuv ja MTÜ Kotkaklubi paigaldatud merikotka pesakaamera on ülimalt menukas nii Eestis kui ka väljaspool. Kõiki rõõmustavad sündmused toimusid 28. ja 30. aprillil, mil koorusid kotkatibud. Vastkoorunute eest hoolitsesid vanalinnud, pakkudes neile mitmekesist toitu (kala, ulukikorjuseid ja veelinde).

Viimasel nädalal tabas pesa aga õnnetus: linnupojad jäid ühtäkki jõuetuks ja surid järjestikustel päevadel, olles umbes kahe nädala vanused. Pesakaamera jälgijates ja linnu-uurijates tekitas juhtum palju küsimusi ja nii otsustati linnupoegade surma põhjust lähemalt uurida. MTÜ Kotkaklubi, maaülikool ja keskkonnaamet koordineerisid hukkunud linnupoegade ning saagijäänuste korje pesast ning transpordi Tartusse EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituuti.

Loomaarst Leivitsa kinnitusel paistis esmasel ülevaatusel suuremal pojal (EE1) noka vahel ja kurgus üsna suur räppetomp (seedumatud toiduga alla neelatud osised oksendatakse tavapäraselt välja). Peamiselt heinast koosnev tomp oli ka väiksema kotkatibu (EE2) pugus. Kas see on normaalne, seda me veel hetkel ei tea, tõdes Leivits.