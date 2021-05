Isegi EKRE ja sotsid on kohati ühel nõul: karusloomafarmid kaovad Eestist ilmselt viie aasta jooksul

"Eesti liigub jõudsalt heas suunas loomade heaolu valdkonnas ja karusloomafarmide keelustamine oleks võit kogu Eestile. Sellega näitaksime ennast parimast ja tugevaimast küljest, sest astuksime välja nõrgemate kaitseks. Rõõm on näha selle mõtteviisi üha kasvavat levikut Eestis, nii Riigikogu liikmete kui teiste sihtrühmade seas," kommenteeris Nähtamatute Loomade president Kristina Mering , kes on karusloomade heaolu eest seisnud juba 15 aastat.

Riigikogu liikme Andrei Korobeiniku sõnul on karusnahk minetanud staatuse sümboli rolli ühiskonnas. "Langenud on müüginumbrid ja ka tänavapildis jääb karusnahast kasukaid järjest vähemaks. Alternatiivsed materjalid on soodsamad, keskkonnasõbralikumad, vastupidavamad, sobivad paremini meie kliimale. Langenud nõudluse tõttu pannakse ärid kinni isegi nendes riikides, mis on ajalooliselt olnud selle valdkonna turuliidrid. Mõned nendest riikidest keelavad karusloomafarmide pidamise," lausus Riigikogu saadik.