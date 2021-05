Seinale kinnitatud taparelv, näljutatud loomad ja pekstud naine: politsei vahistas Meeri küla koeratapja

Kuna päevavalgele tuli ka potentsiaalse tapja nimi ning asjaoludes esines palju vasturääkivusi, otsustas liidu vabatahtlik olukorda selgitama minna. Paljud kohalikud teadsid, et külas olevat amb just Kalmul ning mees oma tegu ei varjanudki, põhjendades juhtunut enesekaitsega – Posse olevat teda kummikust hammustanud.

„Eelmisel õhtul olid tema tuttavad kuulnud, kuidas sama küla mees Kaupo Kalm olla ähvardanud koertel vikatiga pea maha lüüa," kirjeldab Eestimaa loomakaitse liit . „Jah, koerad olid rihmastamata, kuid Ristol oli enamike kinnistute, kus koerad lahtiselt liikusid, omanikega kokkulepe, et koerad võivad seal viibida. Jah, tõesti juhtus ka vahel, et koerad liikusid sealgi, kus kokkulepet polnud, kuid tegemist oli sõbralike koertega, keda külas enamik teadis ning teati ka nende omanikku. Suurema osa ajast veetsid loomad siiski oma maja juures ja olid koos peremehega, kas kaasas bussisõidul või aedikus."

Napsine ja kuraasikas mees väitis, et põllumajandus- ja toiduamet on käinud loomi kontrollimas ning nähtuga rahule jäänud. „Küülikud virelesid pimedates putkades, mis olid väljaheiteid täis. Neil puudus vesi ja hein. Üks oli kinni pandud suisa vineerist kasti, millel polnud ühtegi akent ega muud ava. Küülik oli kottpimedas ilma vee ja heinata. Õue peal oli hulk parte, neist osa lombakad ja väga porised. Paaril linnul pea ja kael katki katkutud ning ei olnud ka neil kuiva aluspanu ega võimalust kuskil suuremas nõus veemõnusid nautida. Osa küülikuid silkas ringi lahtiselt ümber maja. Ühes putkas oli neli pisikest küülikupoega koos emaga. Kahte sitahunniku taga olevat küülikut me sel õhtul ei näinudki. Kolm küülikut oli suletud pimedasse garaaži," kirjeldab Eestimaa loomakaitse liit kogetut. „Pisikeses aedikus oli kolm suurt lammast, kolm talle ja kits. Ka neil puudusid joogivesi ja hein. Lisaks oli neid ümbritsev võrk täis teravaid lahtisi raudtraate ning keset aedikut laiutas maas traatvõrk, millel seisis lammas. Elutoas lapse voodi all asus kanadele tehtud aedik."

Eestimaa loomakaitse liit ja PTA püüavad koostöös loomadele uued turvalised kodud leida. Seni on nende heaolu eest hoolitsenud tapetud koera peremees Risto. Loomakaitsjad nendivad, et palju küsimusi on siiani vastuseta.

„Loodame, et sel korral saab koeratapja väärilise karistuse. Loodame, et Posse surmast sünnib vähemalt midagi head ja see õnnetu naine ja pisike laps saavad veidi parema elu peale. Aitäh, Posse, et juhatasid meid sinna, kus abi väga vaja oli!" lõpetab liit oma sotsiaalmeediapostituse.