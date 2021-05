Varjupaik, loomapood või tõuaretaja - kust soetada omale lemmikloom?

Eesti Loomakaitse Seltsi turundus- ja kommunikatsioonijuht jagab oma kogemust: "Varjupaigas vabatahtlikuna tegutsedes jäi tuttavatelt jäi kõlama arvamus, et varjupaigast saab ainult agressiivseid koeri. Kindlasti see nii ei ole nii. Muidugi on usaldusprobleemidega lemmikuid, kuid enamikel juhtudel vajavad nad hoolt, armastust, sotsialiseerumist ja treenimist. Seda nii koerte kui ka kasside puhul. Tõupaber ei tähenda murevaba, käitumisprobleemideta ning rõõmsameelset lemmikut. Nii nagu on müüt, et bullterjer on agressiivne tõug, on ka müüt, et varjupaigast saab ainult agressiivseid loomi."