Põllumajandusmuuseum kutsub lemmikloomi külla

Ei juhtu just sageli, et lemmikloomad on muuseumitesse lubatud ja lausa oodatud. Eelolev laupäev, 22. mai on aga just selline eriline päev Eesti Põllumajandusmuuseumis Ülenurmel. Külla võib tulla erinevate lemmikutega. Kellel endal kodulooma käepärast võtta ei ole, saab teiste sõpru uudistama tulla.