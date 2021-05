Kuhu poetada kakakott? Kus koeraga ööbida? Narva koeraomanike loodud uudne rakendus annab vastused

Idee ühe autori Olga Sjukkalova sõnul sündis lahendus nagu need tavaliselt ikka: esmalt märgati probleemi. "Igal meie meeskonna liikmel on koer. Igapäevaselt seisame silmitsi prügikastide puudumise probleemiga. Teised linnaelanikud pilluvad negatiivseid kommentaare, et ümberringi on meie koerte väljaheited. Varakevadel on linnas vastik jalutada," kirjeldas ta. "Korralikud koerte omanikud võtavad kaasa biolagunevaid prügikotte. Jube tüütu on otsida konteinerit, kuhu saaks prügikoti visata. See ongi probleem: kus koeraga jalutada ja kuidas seda teha kultuurselt."

Kuue inimese osavõtul pandi pead kokku ja alustati häkatoni raames interaktiivse kaardi loomist. "Kaardil märgivad loomaomanikud jalutamise kohti, et oleks kohe nähtav, kus kogunevad nad kõige rohkem. Suurima koerasõprade rahvamassiga kohad varustatakse prügikastidega. Kaardil on märgitud koerte väljaheidete jaoks mõeldud prügikastid, et oleks mugav kotikesega otse sinna minna," tutvustas Olga. "Kaardil on märgitud ka koerasõbralikud toitlustus- ja ööbimiskohad, nii et ka linna külalistele oleks Narva hubane. Lisatud on ka kõik loomadele teenuste ja toodete kohad. Ühesõnaga loomaomaniku one-stop kaart!"

Platvorm pakub ka palju muid lemmikloomadega seotud lahendusi alates kadunud loomade otsimisest, online loomaarstist ja kindlustustest kuni teraapiakoerteni.

Olga lisas, et kuigi maailmas ei ole nad unikaalsed, ei olnud Eestis siini sellist veebi- või mobiilirakendust. "Selles mõttes oleme esimesed, kes rakendavad äppi Eestis. Loodame, et inimesed hakkavad seda aktiivselt kasutama ja arendama."