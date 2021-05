SÜDAMLIK FOTO | Korstnapühkija päästis lõõrist linnupojad

Eesti Metsloomaühingule saabus nädala lõpus telefonikõne korstnapühkijalt, kes oli oma töö käigus paar aastat puhastamata lõõrist leidnud linnupesa. Koos pesaga potsatasid alla ka kaks linnupoega. Linnud olid esmalt sedavõrd tahmased, et nende liiki polnudki võimalik kindlaks teha.

Eesti Metsloomaühingu liige Virge pesi linnupojad puhtaks ja asetas nad sooja. Siis selgus, et tegu on hakipoegadega, kes said nimeks Tinks ja Tonks.