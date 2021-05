Aitame koos! Auto alla jäänud Muri vajab kiiresti elupäästvat operatsiooni

Muri on vahva mõneaastane koerapoiss, kelle eest peremees seni armastusega hoolitses. Kümme päeva tagasi jäi ta aga auto alla sedavõrd õnnetult, et tagakehas on mitmed luud murtud. Loomade kiirabis tuli jutuks ka koera eutaneerimine, kuid sellega ei ole peremees nõus.

Murile tõttas esimesena appi MTÜ Aita Mind Koju söakas perenaine Irmeli Grönberg, kes samuti ei taha eutaneerimisest midagi kuulda. "Mul on endal neli koera, kellel tagakeha peaaegu polegi, ometi elavad nad rõõmsat ja kvaliteetset elu!" kinnitas ta.

Kuna koera pensionärist peremees on kliinikule esimeste ülevaatuste ja ööbimiste eest juba 1500 eurot maksnud, on tema rahatagavara olematuks kulunud. "Jah, muidugi võib riielda, et miks koer kindlustatud pole, aga keda see riidlemine praegu aitab? Koer on õnnetu, peremees on õnnetu," leidis Irmeli, kes looma jaoks oma MTÜ kaudu korjanduse algatas. Ta lisas, et Muri aeda oli koera põgenemise vältimiseks paigaldatud elektrikarjus, kuid just avariipäeval tõrkus see töötamast.

Kolmapäeva hommikuks peab annetuste toel kogunema 4000 eurot - see on vajalik Muri opereerimiseks. Operatsioon vältab kokku kuus tundi. "Muri eest on seni hästi hoolitsetud, ta on ilusti kammitud, küüned lõigatud," kirjeldas naine, kes praegu looma lisaks juba 20-le olemasolevale koerale enda hoole alla võttis ning on valmis temaga kliinikusse sõitma. "Kui kõik päris korda ei saagi, siis mul on olemas rattad, mille võin peremehele anda, et koer liikuma saada. Suur mees räägib oma koerast, nutt kurgus!"

Irmeli sõnul piinles koer vahepeal neli päeva ilma valuvaigistiteta, kuni ta ise need muretses. "Helistasin ka PTA Saaremaa osakonda ja otsisin sealt abi, aga ametnik vastas ainult: ma kogun praegu materjali!" pahandas ta. "Palun aitame väikese Muri jalule!"

Murit saab aidata, tehes annetuse MTÜ Aita Mind Koju kontole: EE672200221071060269